Археологи раскрыли тайну элитного захоронения в Херсонесе

Гробницу 18-летней девушки по имени Анион, жившей около 1900 лет назад, археологи обнаружили в южном пригороде Херсонеса.
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