Россиянам рассказали о самых важных правилах для здорового сна

Важно убрать от себя все гаджеты Специалисты рекомендуют не позднее чем за час до отхода ко сну отложить в сторону все гаджеты, рассказала в интервью РИАМО директор центра реабилитации «Бутово» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Аванова.
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