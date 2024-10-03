Россиянам рассказали о самых важных правилах для здорового сна

Важно убрать от себя все гаджеты Специалисты рекомендуют не позднее чем за час до отхода ко сну отложить в сторону все гаджеты, рассказала в интервью РИАМО директор центра реабилитации «Бутово» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Аванова.