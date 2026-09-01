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Аргументы и Факты

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Российский вертолёт Ми-28НМ выпустил девять ракет по целям в зоне СВО

Российский вертолёт Ми-28НМ выпустил девять ракет по целям в зоне СВО

Экипаж вертолёта Ми-28НМ Вооружённых сил России в течение недели нанёс девять точных ударов по объектам украинских формирований, сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Татарин, который является штурманом-оператором этой боевой машины.

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