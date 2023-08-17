С 1 сентября в России изменятся правила продажи лекарств по рецептам

Специалисты заверяют, что введение новых требований не снизит доступность препаратов.С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу ряд изменений в «Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».
Специалисты заверяют, что введение новых требований не снизит доступность препаратов.С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу ряд изменений в «Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».
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