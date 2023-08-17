Царьград

5 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина Жукова
    МУСУЛЬМАНЕ ЭТО УЖАС НА ПЛАНЕТЕ😅😅Казахстан выдвори...
  • Александр Свитайло
    А безнаказанно возить Украине оружие в трюмах сухогрузов под прикрытием зерновой сделки - это не поддерживание напряж...Турция запугивает...
  • Александр Глущенко
    ))) а он знает цели? И не он решает выполнены или нет))) Зная , какой длинный язык у "союзника " Путин не скажет ему ...Лукашенко: Цели С...

С 1 сентября в России изменятся правила продажи лекарств по рецептам

С 1 сентября в России изменятся правила продажи лекарств по рецептам

Специалисты заверяют, что введение новых требований не снизит доступность препаратов.С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу ряд изменений в «Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх