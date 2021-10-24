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Президент ЦАР обсудил с представителем Европейского союза безопасность в республике

Банги, 24 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с послом и главой делегации Европейского союза Дугласом Дариусом Карпентером, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

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