В Британии вышли в эфир со срочным заявлением о бегстве Зеленского. Счет пошел на дни

Зеленский рассматривает вариант побега с Украины из-за ухудшения ситуации в стране, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Ой, а в ЕС и Япо...
- «Ой, а в ЕС и Япо...
- Поматросили и бро...
Меркурис не прав только в одном - Зеленский тянет не из-за "распила" новых поступлений, а из-за того, что это продление его жизни, а как будет решаться его судьба, кем и в каком варианте не может не страшить даже такого наркомана с "генетическим" складом ума. Уверен, что он понимает, что иного исхода для него и его семьи нет. Опыт с казнью эссесевцев прошлого в любой стране мира - тому подтверждение. Поэтому крупные боссы фашисткой Германии покончили собой и умертвили всех членов семьи. Грустен и тяжек такой конец ... Белинский В.Г. "Луч света в темном царстве".
Всё это конечно весело, однако. Меня, как обычного жителя РФ как то абсолютно не волнует вопрос, каким образом "Зелибобик" свалит из страны, и где его таки "утилизируют"! В том, что это будет именно так, я ни сколько не сомневаюсь. Потому как он, как использованный "контрацептив", западу не нужен. Меня больше волнует что после его отбытия с Руины будет твориться в самой Руине. А там, как мне кажется, начнутся серьёзные разборки как между группировками "конкретных пацанов" от желающих власть по иметь, так и между отпетыми головорезами вооружёнными до зубов, которые тоже хотят на последок что то получить для выезда к уже проживающим за бугром спиногрызам. Это конечно же не касается тех кого отправляют на утилизацию. Это касается тех, кто туда отправляет утилизироваться остатки населения Так что стоит запастись "попиным кормом" и дожидаться заключающегося акта этого "балету"! А веселуха там начнётся не кислая.
"...сесть на последний поезд с чемоданами, набитыми наличными..." Какие наличные? Он уже наверняка всё давно перевёл безналичными, что-то потратил на недвижимость. Ему осталось только нюхнуть кокаинчику дорожку на дорожку и в путь. И вряд ли это будет поезд, с которого его могут снять, либо самолёт, либо авто, либо инкогнито в женском платье...
Хохлы, ловите Зеленского! Уйдёт ведь, падла,...