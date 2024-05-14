В целях формирования в обществе стойкого неприятия к любым проявлениям насилия и жестокого обращения к детям и подросткам в государственном учреждении образования стартовала ежегодная профилактическая акция ´Нет жестокости и насилию в мире детства´.
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