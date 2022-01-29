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Орлов против «Далласа»: 20-е очко в сезоне, 2 хита, 3 блока и 4 потери за 22:59

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (5:0).

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