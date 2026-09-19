В РПЛ заявили, что Батраков достойно провел первые матчи за "Галатасарай"

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев дал оценку первым матчам российского полузащитника Алексея Батракова за турецкий «Галатасарай», заявив, что игрок провел встречи достойно.
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