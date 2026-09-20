«Джеймс Уэбб» зафиксировал эволюцию колец у 250-километрового кентавра на окраине Солнечной системы

За десятилетие внутреннее кольцо объекта Харикло стало на 40% плотнее, а внешнее практически исчезло Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) зафиксировал изменение системы колец у Харикло (Chariklo, 10199) — кентавра диаметром около 250 километров, движущегося между орбитами Сатурна и Урана.