«Джеймс Уэбб» зафиксировал эволюцию колец у 250-километрового кентавра на окраине Солнечной системы

За десятилетие внутреннее кольцо объекта Харикло стало на 40% плотнее, а внешнее практически исчезло Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) зафиксировал изменение системы колец у Харикло (Chariklo, 10199) — кентавра диаметром около 250 километров, движущегося между орбитами Сатурна и Урана.
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