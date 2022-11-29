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Украинские боевики убили из-за денег семью в Херсонской области

Украинские боевики убили из-за денег семью в Херсонской области

Подконтрольные Киеву солдаты насмерть забили мать с сыном в захваченной ВСУ части Херсонщины.Глава Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил в интервью РИА Новости о разгуле мародёрства и преступности на захваченной ВСУ части Херсонской области.

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