Украинские боевики убили из-за денег семью в Херсонской области

Подконтрольные Киеву солдаты насмерть забили мать с сыном в захваченной ВСУ части Херсонщины.Глава Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил в интервью РИА Новости о разгуле мародёрства и преступности на захваченной ВСУ части Херсонской области.