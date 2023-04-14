Актер Дмитрий Нагиев вылетел в Турцию после намека на поддержку Украины

Актер театра и кино, а также шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев покинул Россию. И хотя сам артист не стал как-либо комментировать свой отъезд из страны, некоторые поклонники тут же предположили, что это может быть связано с недавним скандалом с участием кумира.
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