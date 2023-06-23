Военное обозрение

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Ночью в Курске средства ПВО ВС РФ сбили беспилотники ВСУ

Ночью в Курске средства ПВО ВС РФ сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 23 июня в небе над Курском средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ.

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