Ночью в Курске средства ПВО ВС РФ сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 23 июня в небе над Курском средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ.
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