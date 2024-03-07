Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту непринятия должностными лицами правоохранительного органа необходимых мер по защите прав жителей Санкт-Петербурга

В соцмедиа размещено сообщение, согласно которому жители домов на улице Подвойского в городе Санкт-Петербурге жалуются на непринятие сотрудниками правоохранительных органов мер по ликвидации наркопритонов, обитатели которых систематически нарушают покой и право на безопасное проживание местных жителей.