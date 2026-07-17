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Россиянам рассказали, почему даже номер банка на экране может быть поддельным

Россиянам рассказали, почему даже номер банка на экране может быть поддельным

Старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец объяснил, почему по входящему номеру почти невозможно отличить мошенника от сотрудника банка.

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