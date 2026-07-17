Россиянам рассказали, почему даже номер банка на экране может быть поддельным

Старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец объяснил, почему по входящему номеру почти невозможно отличить мошенника от сотрудника банка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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