Влияние интернета на благополучие: результаты глобального исследования Максим МорозовНовое масштабное исследование, проведенное учеными из Тилбургского университета и Оксфордского института Интернета, демонстрирует, что доступ к Интернету и его активное использование могут значительно повысить уровень жизненного удовлетворения и общего благополучия человека.