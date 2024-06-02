Влияние интернета на благополучие: результаты глобального исследования Максим МорозовНовое масштабное исследование, проведенное учеными из Тилбургского университета и Оксфордского института Интернета, демонстрирует, что доступ к Интернету и его активное использование могут значительно повысить уровень жизненного удовлетворения и общего благополучия человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии