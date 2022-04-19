В Белгородской области пополнились ряды отрядов юных помощников Госавтоинспекции

В регионе продолжает развиваться движение ЮИД и профильное кадетское движение. Специализированные отряды появляются не только в общем, но и в дошкольном образовании.

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