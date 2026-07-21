Соединенные Штаты Америки: Подозреваемый был убит в результате огнестрельного ранения, нанесенного самому себе после того, как забаррикадировался внутри дома и поджег его в квартале 600 на Делавэр-авеню в Оук-Клифф, Даллас, штат Техас, в утренние часы по местному времени.