Соединенные Штаты Америки: Подозреваемый был убит в результате огнестрельного ранения, нанесенного самому себе после того, как забаррикадировался внутри дома и поджег его в квартале 600 на Делавэр-авеню в Оук-Клифф, Даллас, штат Техас, в утренние часы по местному времени.
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