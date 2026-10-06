Canceled in a number of countries, the Russian singer will try to make money on an online concert

Singer and blogger Instasamka (Daria Eropkina), who previously announced her withdrawal from the Russian market, told about the cancellations of her concerts in Kazakhstan and London.
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