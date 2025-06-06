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Калужские новости

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Рецидивистка в Калужской области повадилась воровать, находясь подшофе

Рецидивистка в Калужской области повадилась воровать, находясь подшофе

33-летняя ранее судимая и лишенная родительских прав в отношении сына женщина совершила в 2023 году две кражи, в общей сложности на несколько десятков тысяч рублей33-летняя ранее судимая и лишенная родительских прав в отношении сына женщина совершила в 2023 году две кражи, в общей сложности на несколько десятков тысяч рублей - оба раза будучи выпивши.

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