Рецидивистка в Калужской области повадилась воровать, находясь подшофе

33-летняя ранее судимая и лишенная родительских прав в отношении сына женщина совершила в 2023 году две кражи, в общей сложности на несколько десятков тысяч рублей33-летняя ранее судимая и лишенная родительских прав в отношении сына женщина совершила в 2023 году две кражи, в общей сложности на несколько десятков тысяч рублей - оба раза будучи выпивши.
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