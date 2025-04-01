26-летняя внучка Михаила Боярского снялась в откровенном кружевном наряде

Внучка народного артиста России Михаила Боярского Екатерина снялась в откровенном кружевном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).