«Монреаль» обменял Страбла в «Нэшвилл» на выбор во 2-м раунде драфта. У защитника 35 очков, 364 хита и 167 минут штрафа в 174 матчах в регулярках НХЛ

« Монреаль » обменял защитника Джейдена Страбла в « Нэшвилл » на выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2027 (пик изначально принадлежал «Вегасу»).
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