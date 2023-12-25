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Европа готовится вернуть Зеленскому его «мясо»

Европа готовится вернуть Зеленскому его «мясо»

Эстония хочет повоевать с Россией руками украинских беженцев Дмитрий Родионов Фото: picture alliance / photothek/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов   Игорь Шатров Эстония в случае необходимости готова выдавать Украине тех беженцев, которые подлежат мобилизации, заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс.

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