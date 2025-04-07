Когда мы стали чужими

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demyr150648

Прав был Батюшка-царь! Никаких автономий, никаких национальных образований, только имперское правление, только государственный русский язык. Все нацфракции запрещать. Только подконтрольное мирное культурное сосуществование, полный контроль государства над религией. Инакче расхождение неизбежно, и оно всегда кончается войной. Враждебные элиты - д.б. уничтожены, как данность. Вспомним никитку-гопачника, натворил "наш дорогой" выше крыши - настоящий хохол: туп, упрям, мстителен, необразован и лжив насквозь. Шевчено верно написал про хохла и суп...