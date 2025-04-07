Ростислав Ищенко *** За последние десять лет я прочитал огромное количество текстов — от претендующих на теоретическую глубину статей до мелочных дискуссий в социальных сетях, посвящённых теме взаимоотношений «коренных» русских и русских, «понаехавших» с окраин империи.
Когда мы стали чужими
Комментарии
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d
demyr150648
Прав был Батюшка-царь! Никаких автономий, никаких национальных образований, только имперское правление, только государственный русский язык. Все нацфракции запрещать. Только подконтрольное мирное культурное сосуществование, полный контроль государства над религией. Инакче расхождение неизбежно, и оно всегда кончается войной. Враждебные элиты - д.б. уничтожены, как данность. Вспомним никитку-гопачника, натворил "наш дорогой" выше крыши - настоящий хохол: туп, упрям, мстителен, необразован и лжив насквозь. Шевчено верно написал про хохла и суп...
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13 час.
ВераВерная
Пусть лучше сгинут, отравленные собственной желчью...без выбора.
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9 час.
Егор П
много слов а всё можно было описать кратко. "кто хотел-сбежал давно, кто остался-под подозрением"
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6 час.
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