ФСИН из-за Ройзмана уточнит в суде, что такое «публичное место» — адвокат

Разъяснить понятие «публичное место», чтоб установить факт нарушения бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзмана меры пресечения, попросит суд Федеральная служба исполнения наказаний, 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Владислава Идамжапова.
Разъяснить понятие «публичное место», чтоб установить факт нарушения бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзмана меры пресечения, попросит суд Федеральная служба исполнения наказаний, 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Владислава Идамжапова.
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