Этот день в авиации. 14 октября

1897 - Моноплан «Авион III» французского инженера Клемента Адера (фр. Clément Ader) с двумя паровыми машинами, каждая с одним тянущим винтом, пролетел около 300 м.
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