В глубокой яме. Идёт разбор завалов здания с телами иностранных наёмников в Кривом Роге. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Уже извлекли около 40 тел украинских и иностранных военных, но десятки тел остаются под руинами.Вторые сутки в Кривом Роге идёт разбор завалов здания ресторана "Магеллан", где проходило совещание украинских офицеров и иностранных наёмников, которые выполняют роль инструкторов и наводчиков ракет по целям на русской территории.