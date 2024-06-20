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Рассказ американца о туристической поездке в Северную Корею: "пышная, зелёная и суровая страна"

Рассказ американца о туристической поездке в Северную Корею: "пышная, зелёная и суровая страна"

Вчера 159 прочитали Безусловно, самой обсуждаемой страной в России (да и на Западе тоже) сегодня стала Северная Корея.

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