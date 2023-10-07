Обзор иноСМИ: «Путин разрушил планы США», в ЕС ссорятся из-за обещаний Украине

Лев Добрый

Фрау дер Ляйен, больше не баронесса, я сам отозвал её титул, раз наш либерал не хочет этого делать! Император дал титул ЕЁ предкам, народ забрал назад! Уж больно любят повторять наши либералы повторять - ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, теперь пусть называют дер Ляйен!👀👈👍