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Обзор иноСМИ: «Путин разрушил планы США», в ЕС ссорятся из-за обещаний Украине

Обзор иноСМИ: «Путин разрушил планы США», в ЕС ссорятся из-за обещаний Украине

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.  © globallookpress.

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Комментарии
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Лев Добрый
Фрау дер Ляйен, больше не баронесса, я сам отозвал её титул, раз наш либерал не хочет этого делать! Император дал титул ЕЁ предкам, народ забрал назад! Уж больно любят повторять наши либералы повторять - ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, теперь пусть называют дер Ляйен!👀👈👍
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