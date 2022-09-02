Рогов заявил, что к Энергодару движутся лодки с вооруженными людьми

К Энергодару вниз по течению Днепра выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
К Энергодару вниз по течению Днепра выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
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