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Госдолг Японии впервые в истории перевалил за $9,5 трлн

Госдолг Японии впервые в истории перевалил за $9,5 трлн

Совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг крупнейшей в истории страны суммы — 1 241,3 трлн иен (более $9,5 трлн по текущему курсу), передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Yomiuri.

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