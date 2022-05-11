Госдолг Японии впервые в истории перевалил за $9,5 трлн

Совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг крупнейшей в истории страны суммы — 1 241,3 трлн иен (более $9,5 трлн по текущему курсу), передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Yomiuri.