Начало и конец запорожского пиратства

Казацкие чайки, особой породы,На них запорожцы ходили в походы,Особой закалки, особой природы,Рождённые волей, духом свободы,Они не боялись морской непогоды,Дрожали станицы, порты и столицы,Когда налетали казацкие птицы! Аркадий Польшаков Морские походы запорожских казаков — основа национального мифа Украины.
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