В Госдуму внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам

Сумму увеличат с 1,4 до 3 миллионов рублей Законопроект об увеличении с 1,4 до 3 миллионов рублей максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам внесут на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по социальной политике Ярославом Ниловым.