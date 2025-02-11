Актаныш халкы махсус хәрби операциядәге якташлары өчен күчтәнәчләр әзерләгән

Бу көннәрдә Актаныш районының Киров авылы Мәдәният йорты игелек һәм бердәмлек үзәгенә әйләнде. Авылда яшәүче хатын-кызлар якташ егетләргә махсус хәрби операция зонасына җибәрергә коры ризыклар әзерләү өчен өй токмачы баса.
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