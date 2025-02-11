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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Актаныш халкы махсус хәрби операциядәге якташлары өчен күчтәнәчләр әзерләгән

Актаныш халкы махсус хәрби операциядәге якташлары өчен күчтәнәчләр әзерләгән

Бу көннәрдә Актаныш районының Киров авылы Мәдәният йорты игелек һәм бердәмлек үзәгенә әйләнде. Авылда яшәүче хатын-кызлар якташ егетләргә махсус хәрби операция зонасына җибәрергә коры ризыклар әзерләү өчен өй токмачы баса.

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