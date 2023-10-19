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Игорь Сечин рассказал о деградации однополярной модели мироустройства

Игорь Сечин рассказал о деградации однополярной модели мироустройства

В Пекине начал работу V Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). На церемонии открытия выступил Игорь Сечин, Ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть».

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