Экс-глава поселка имени Свердлова Андрей Шорников ушел на СВО. И, судя по всему, сможет избежать конфискации своего имущества.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Экс-глава поселка имени Свердлова Андрей Шорников ушел на СВО. И, судя по всему, сможет избежать конфискации своего имущества.