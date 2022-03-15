«Аня за здоровую еду?» Кушанашвили высмеял Семенович за лицемерие

Журналист намекнул на проблемы певицы с лишним весом. Отар Кушанашвили Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАнна Семенович Соцсети42-летняя Анна Семенович оказалась в числе звезд, порадовавшихся закрытию сети ресторанов McDonald’s в России.
Журналист намекнул на проблемы певицы с лишним весом. Отар Кушанашвили Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАнна Семенович Соцсети42-летняя Анна Семенович оказалась в числе звезд, порадовавшихся закрытию сети ресторанов McDonald’s в России.
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