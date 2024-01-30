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МВД по Республике Татарстан исполнило новогодние желания детей из многодетной семьи

Вот уже пять лет в жизни мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию происходят новогодние чудеса благодаря Всероссийской акции «Ёлка желаний».

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