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Спасатели потушили еще 20 природных пожаров на Ямале

Спасатели потушили еще 20 природных пожаров на Ямале

За минувшие сутки ямальским спасателям удалось ликвидировать 20 пожаров на площади 25 643 гектара. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

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