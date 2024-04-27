Листайте вправо, чтобы увидеть больше изображений Антироссийская истерия в Евросоюзе, сопровождающаяся кампанией по поиску «агентов Кремля», преследует цель зачистки всех конкурентов, угрожающих находящимся ныне у власти в ЕС американским марионеткам.
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