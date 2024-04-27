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Охота на «агентов Кремля» в ЕС: «Тётку Урсулу» тащат на второй срок

Охота на «агентов Кремля» в ЕС: «Тётку Урсулу» тащат на второй срок

Листайте вправо, чтобы увидеть больше изображений Антироссийская истерия в Евросоюзе, сопровождающаяся кампанией по поиску «агентов Кремля», преследует цель зачистки всех конкурентов, угрожающих находящимся ныне у власти в ЕС американским марионеткам.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
так и  надо им. У власти одни дураки.
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10 час.
лл
лина любимцева
В ЕС и вообще на всем &quot;коллективном Западе&quot; только Урсулы И ЕСТЬ! Других нет и  быть не может...
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ЗАПАД ОСКОТИНИЛСЯ...
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5 час.

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