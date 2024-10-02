В ГД внесут проект об обязанности работодателей оплачивать проезд к месту работы

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют 3 октября внести в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы и обратно.
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