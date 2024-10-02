Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина
    ну и нафига этот бред написали? А ничего, что в России, кроме детей мигрантов, есть и собственные, которые и будут уч...Путин: до конца г...
  • Юрий Зубрин
    Тоже будут хватать и тащить ,как это делается на Украине!?Добровольческий у...
  • StarPer
    "и еще 400 с лишним должны построить до конца года", а то детям мигрантов учиться негде.Путин: до конца г...

В ГД внесут проект об обязанности работодателей оплачивать проезд к месту работы

В ГД внесут проект об обязанности работодателей оплачивать проезд к месту работы

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким планируют 3 октября внести в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников к месту работы и обратно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх