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Беременная Арзамасова растрогала фанатов до слез кадрами с мужем и сыном

Беременная Арзамасова растрогала фанатов до слез кадрами с мужем и сыном

Звезда показала, как проводит утро в кругу семьи. Лиза Арзамасова с сыном Социальные сетиВ начале апреля Елизавета Арзамасова рассекретила вторую беременность, хотя поклонники стали догадываться об этом еще месяцем ранее, так как обратили внимание на ее изменившуюся фигуру.

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