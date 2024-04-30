Беременная Арзамасова растрогала фанатов до слез кадрами с мужем и сыном

Звезда показала, как проводит утро в кругу семьи. Лиза Арзамасова с сыном Социальные сетиВ начале апреля Елизавета Арзамасова рассекретила вторую беременность, хотя поклонники стали догадываться об этом еще месяцем ранее, так как обратили внимание на ее изменившуюся фигуру.