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Frank Media

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ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и Филиппинах

ВТБ расширил географию расчетов по QR-коду: список стран пополнили Индонезия и Филиппины, говорится в пресс-релизе кредитной организации (есть у Frank Media).

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