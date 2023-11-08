Обратная связь: обзор звонков в редакцию “СЗ”

В Щукине навели порядок в парке, в Хорошево-Мневниках во дворе установили скамейку У дома на набережной Новикова-Прибоя установили скамейку “Помогите установить лавочку у подъезда для пенсионеров и молодых мам с детьми.
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