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Синоптик Ильин: в Москве День города пройдет с сильным ветром и дождями

Синоптик Ильин: в Москве День города пройдет с сильным ветром и дождями

В Москве в День города, который отмечается 5 и 6 сентября, ожидается холодная и ветреная погода с дождями.

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