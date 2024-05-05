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Пасхальное богослужение в Михаило-Архангельском соборе провёл митрополит Корнилий

В ночь на пятое мая он совершил пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургиюВ ночь на пятое мая он совершил пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургиюМитрополиту Архангельскому и Холмогорскому Корнилию сослужили клирики городских храмов, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.

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