Китай призвал США к тесному сотрудничеству в области ИИ

Призвал к более тесному сотрудничеству в области искусственного интеллекта Посол Китая в США Се Фэн, предупредив, что эта технология рискует «открыть ящик Пандоры», сообщает 2 марта издание South China Morning Post.
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