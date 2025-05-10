Физические кнопки вместо экранов — теперь только на очень дорогих авто?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Верно ли, что наличие физических кнопок и ручек в машине становится признаком роскоши?Ответ экспертаКирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:– Отказ от физических кнопок в пользу сенсоров имеет несколько причин.