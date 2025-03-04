Стало известно, кому из россиян положен досрочный выход на пенсию в 2025 году

Об этом рассказал депутат Сергей Гаврилов Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил группы россиян, которые имеют право выйти на досрочную пенсию в 2025 году, пишет ТАСС.